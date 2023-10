Handball-Regionalliga Eine knifflige Auswärtspartie für die Reserve aus Dormagen

Beide Siege konnten von den Gastgebern bisher in Heimspielen eingefahren werden. „Die Videoanalysen haben gezeigt, dass sich Strombach in den bisherigen Spielen besser präsentiert hat, als es die Ergebnisse vermuten lassen“, so der Dormagener Trainer Martin Berger und fährt fort: „Eigentlich ist es eine Mannschaft, die wie bereits im letzten Jahr, die Qualitäten für das obere Tabellendrittel hat.“ Personell ist es bei den Gästen durch die Grippewelle und Verletzungen weiterhin nicht zum Besten bestellt. Auch die A-Jugend der Dormagener hatte am vergangenen Wochenende große Probleme. So werden Luca Rügenberg und Carlos Marquis definitiv nicht mit von der Partie sein. „Wir müssen nun versuchen, unsere Ausfälle zu kompensieren, was nicht einfach werden wird. Dennoch freuen wir uns auf das Spiel, hoffen auf eine tolle Stimmung in der Halle und sind bereit, alles zu geben, um nach Möglichkeit die nächsten Punkte einzufahren“, betont Berger mit Blick auf die Partie am Samstag.