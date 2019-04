Fußball : Ein würdiger Abschied für Kapellens Macher Jupp Breuer

Erwiesen Jupp Breuer, seiner Familie und dem SC Kapellen ihren Respekt: (v.l.) Max Eberl, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, und Markus Anfang. Trainer des 1. FC Köln. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kapellen Mehr als 600 Gäste zollen bei der Gedenkfeier im Erftstadion dem Lebenswerk des am 17. März verstorbenen Ehrenvorsitzenden des SCK ihren Respekt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Es muss ganz einfach ein Leben nach dem Tod geben. Denn mit wie viel Gefühl, mit wie viel Liebe und ja, auch mit wie viel Humor am Freitag mehr als 600 Menschen Abschied von Jupp Breuer nahmen, hat dem am 17. März nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstorbenen Macher des SC Kapellen ganz sicher gefallen. Eine Gedenkfeier genau da, wo der Ehrenvorsitzende, der den Sportclub von 1911 in fast 60 Dienstjahren als Spieler, Trainer, Förderer und Funktionär geprägt hat wie kein Zweiter, ohne Unterlass am Werk war: im Erftstadion.

Ein Ort, der (vor allem) durch sein ehrenamtliches Wirken eine riesige Strahlkraft entfachte. Ein Mann mit Ecken und Kanten, mit Mut zur eigenen Meinung und ohne Scheu, diese, selbst gegen heftige Widerstände, zu vertreten. Aber „er war auch ein Menschenfänger“, sagt SCK-Geschäftsführer Ralf Stübben. Er brachte Menschen dazu, sich für den Verein zu engagieren. Zum Jupp sagte keiner nein. „Dafür konntest du dich auf Absprachen mit ihm tausendprozentig verlassen“, stellt Stübben klar. „Da musste nichts mehr schriftlich festgehalten werden. Jupp war ein Ehrenmann. Ein Mann, ein Wort!“ Und ein absoluter Fachmann in Sachen Fußball: Unter seiner Regie fanden beim SC Kapellen zahlreiche Ex-Profis den Einstieg in den Trainerberuf. Bernd Kraus (Borussia Mönchengladbach), der den Klub von der Erft 1989 gemeinsam mit Horst Poganaz aus fast aussichtsloser Lage noch zum Klassenverbleib in der Landesliga führte, war einer der Ersten, Markus Anfang (1. FC Köln), 2010 der Letzte. Daraus entwickelten sich enge Bindungen, mitunter Freundschaften, die die Jahre überdauerten. Heinz Mostert, Horst Steffen, Peter Wynhoff und Sven Schuchardt erwiesen Jupp Breuer am Freitag ihren Respekt. Markus Anfang („In Kapellen habe ich gelernt, dass sich ein Trainer nicht zu schade sein sollte, auch mal die Bälle aufzupumpen.“) hatte dafür sogar das Vormittagstraining verlegt. Auch nach seinem Wechsel nach Leverkusen Ende 2012 hatte er stets Kontakt gehalten: „Ich finde bemerkenswert, mit welcher Kraft und Leidenschaft Jupp Breuer für den Verein gearbeitet hat. Menschen, die für andere etwas tun, ohne zu fragen, was für sie dabei herausspringt, sind selten.“