2. Tennis-Bundesliga Ein Neusser Sieg aus anderer Perspektive

Wobei Schönhaus in jungen Jahren schon ganz auf die Karte Tennis setzt und ein deutlich höheres Trainingspensum pro Woche absolviert als Patrick Michalski. Schönhaus gewann im Juli mit dem Amerikaner Alex Razeghi das Junioren-Doppel in Wimbledon und gilt als eines der größten Talente in Deutschland. „Ich will zunächst ein gutes Abitur machen und dann mit Hilfe von Tennis ein Stipendium an einer guten Uni in den USA bekommen“, erklärte Patrick Michalski. Trotzdem möchte er nicht ausschließen, dass er irgendwann einmal den Sprung auf die Profitour wagt. Und er träumt weiter davon, mal für BW in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen. „Das wäre eine große Ehre“, sagte Patrick Michalski.