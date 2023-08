Fußball Ein Sechser wird beim TuS Grevenbroich zum Goalgetter

Die offensivere Rolle scheint Bösing zu liegen, jedoch ist er offen, alle Positionen im Mittelfeld zu bekleiden. „Ob ich als Sechser, Achter oder Zehner spiele, entscheidet letztlich der Trainer. Ich traue mir auf allen Positionen eine gute Leistung zu“, meint Bösing. Das Toreschießen hat spürbar Ehrgeiz beim Mittelfeldspieler geweckt, sein persönliches Saisonziel lässt sich jedoch nicht an einer genauen Ziffer festmachen. „Ich will mehr Tore schießen als unser Stürmer Jan-Niklas Eschweiler, der bisher noch nicht traf. Die freundschaftliche Rivalität spornt uns beide noch mal zusätzlich an“, erzählt Bösing. Die gute Stimmung in der Mannschaft spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Platz sechs und sechs Punkte unterstreichen einen gelungenen Start des TuS, der in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt wahren konnte.