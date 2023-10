Fußball-Bezirksliga Ein rabenschwarzer Spieltag

FC Kosova – SVG Weißenberg 5:0 (0:0). Der FC Kosova bleibt weiter ungeschlagen, obwohl der Aufsteiger lange mithielt. Torlos ging es in die Pause, ein Grund zur Freude für den Underdog aus Neuss. „Wir haben in der ersten Halbzeit lange gut dagegengehalten“, lobte SVG-Trainer Dirk Schneider. Im zweiten Durchgang sorgte jedoch ein Freistoßdoppelpack von Ferdi Acar (51., 54.) schnell für einen Stimmungswechsel in der Weißenberger Mannschaft. In der Folge baute der Favorit seine Führung durch die Treffer von Maximilian Stellmach (69.), Astrit Hyseni (82.) und Enis Vila (89.) auf 5:0 aus. „Nach den ersten beiden Gegentoren hat unsere Körpersprache gefehlt und wir haben den Faden verloren“, erklärte Schneider.