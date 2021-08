Tennis-Bundesliga : BW Neuss will Klassenverbleib perfekt machen

Der Spanier Javier Barranco Cosano lief beim Sieg in Köln für den TC BW Neuss auf. Für die Partie beim TuS Sennelager ist er auch ein Kandidat. Foto: Werner Peschkes

Neuss Nach dem Sieg in Köln ist Tennis-Bundesligist TC BW Neuss in einer komfortablen Situation. Vor dem abschließenden Doppelspieltag hat er sein Schicksal in eigener Hand. Am Freitag soll schon in Sennelager für Klarheit gesorgt werden.

Am liebsten wäre es den Verantwortlichen des TC BW Neuss natürlich gewesen, wenn sie mit dem hart erkämpften Sieg beim Kölner THC am vergangenen Sonntag ein weiteres Jahr in der Tennis-Bundesliga sicher gehabt hätten. Doch vor dem Saisonfinale am Wochenende mit einem Doppelspieltag gibt es aus Sicht der Blau-Weißen noch ein paar Restzweifel. „Es ist sensationell, dass wir in unserer Situation noch nicht abgesichert sind. Das spricht für einen ungewöhnlichen Saisonverlauf“, sagt BW-Teammanager Marius Zay mit Blick auf Tabellenplatz fünf mit 7:7 Punkten. Doch vor den beiden abschließenden Partien am Freitag beim aktuellen Schlusslicht TuS Sennelager und am Sonntag daheim gegen Rosenheim überwiegt der Optimismus: „Wir können es aus eigener Kraft für uns entscheiden.“

Ein Unentschieden im ersten Spiel gegen das Team aus Paderborn würde den Blau-Weißen reichen, um nicht mehr auf einen der beiden letzten und damit Abstiegsplätze abrutschen zu können. Bei welchen Konstellationen dieses Horrorszenario noch eintreten könnte, damit hat sich Zay gar nicht im Detail beschäftigt. „Das müsste schon mit dem Teufel zugehen“, weiß Zay. Je nachdem wie die entscheidenden Partien ausgehen, bei Punktgleichheit zählen die Matchpunkte und nicht der direkte Vergleich, haben die Neusser sogar bei zwei Niederlagen gute Chancen, in der Liga zu bleiben. Doch auf solche Rechenspiele will sich Marius Zay erst gar nicht einlassen. „Unser Ziel gegen Sennelager ist ganz klar der eine noch nötige Punkt“, betont der Teammanager.

Info Impfangebot beim Spiel gegen Rosenheim Aktion Zusammen mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss und dem Stadtsportverband Neuss bieten die Blau-Weißen an, sich am Sonntag während des Heimspiels gegen Rosenheim gegen Corona impfen zu lassen. Ablauf Alle Mitglieder und Besucher haben zwischen 13 und 15 Uhr die Möglichkeit zur Impfung. Für alle über 16 Jahre werden neben der Erst- auch die Zweitimpfung angeboten, wenn der zeitliche Abstand passt. Die Impfung erfolgt bevorzugt mit Biontec-Impfstoff. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, die auszufüllenden Unterlagen gibt es vor Ort. Belohnung Alle Impflinge können sich anschließend mit einer kostenlosen Rostbratwurst stärken. Den Bundesliga-Saisonabschluss feiern die Blau-Weißen nach den Einzeln mit 100 Litern Freibier

Mit welchem Personal er das schaffen will, das steht noch nicht fest. Der Grund ist allerdings ein anderer als gewöhnlich in der Tennis-Bundesliga. Denn dieses Mal muss Zay nicht versuchen, seine Wunschspieler aus aller Herren Länder nach Deutschland zu lotsen. In Roberto Marcora, Renzo Olivio, Luca Vanni (alle Italien), Constant Lestienne (Frankreich), Julian Cagnina (Belgien) und Javier Barranco Cosano (Spanien) haben gleich sechs Spieler signalisiert, dass sie am Freitag auflaufen könnten. Die Teammanager Marius Zay und Clinton Thomson haben die Qual der Wahl. „Die Stimmung ist gut, da wird keine beleidigt sein, wenn er nicht spielt“, ist sich Zay sicher. Auch mit Blick auf die Doppel will er sich mit Thomson absprechen, wer letztlich für Neuss spielen soll. Der Blick auf das Aufgebot der Gastgeber hilft da wenig, weil Zay noch keine Signale bekommen hat, wer für den TuS antreten könnte. Generell hält er es für sehr schwer einzuschätzen, wer seinen Spielern auf der anderen Seite des Netzes gegenüberstehen wird. Schließlich sind die Chancen auf den Klassenverbleib von Schlusslicht Sennelager nicht mehr allzu gut. „Ich gehe aber davon aus, dass die noch mal alles versuchen und in Bestbesetzung antreten“, erklärt Marius Zay.