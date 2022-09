Skaterhockey : Ein Pokal ist den Crash Eagles im „Final-Four“ schon sicher

Aidan Guskov ist bei den Crash Eagles Kaarst aus der Zweit- in die Erstvertretung aufgerückt. Foto: Eagles

Kaarst Das Final-Four-Turnier am Wochenende in Iserlohn um den Skaterhockey-Pokal könnten die Crash Eagles Kaarst mit zwei Titel abschließen

(sit) In die Play-offs um die Deutsche Meisterschaft im Skaterhockey gehen die Crash Eagles mit der besten Bilanz aller Bundesligisten. Den ersten Titel der Saison können die Kaarster aber schon am Sonntag einbringen. Im diesmal in einem Final-Four-Turnier entschiedenen Pokal-Wettbewerb müssen die Jungs von Trainer Marcus Drücker zunächst gegen die Duisburg Ducks ran. Im anderen Halbfinale treffen die Moskitos Essen auf den Regionalligist Maidy Dogs Ahaus.

In der Heidehalle in Iserlohn geht die auf Sportdeutschland.tv übertragene Endrunde am Samstag um 10.30 Uhr mit dem Finale der U19 los. Kurios: Weil im Halbfinale die Düsseldorf Rams in der Partie gegen Kaarst II einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten, wurde ihr Sieg vom Verband in eine Niederlage umgewandelt. Damit trifft die „Adler-Reserve“ in Iserlohn nun auf ihre eigene Erstvertretung.