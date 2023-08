Handball-Oberliga Ein paar Tage mehr Zeit für Handballer des Neusser HV

NEUSS · Das erste Spiel in der Oberliga steigt es erst am Dienstag. In der Vorbereitung hatte Trainer Julian Fanenbruck alle Hände voll zu tun, um den neu formierten Kader zusammenzuschweißen.

25.08.2023, 04:50 Uhr

Von Alyssa Pannwitz