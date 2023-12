2. Handball-Bundesliga Ein neues Wirgefühl am Höhenberg

Was war das ein toller Jahresabschluss für die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen. Zunächst war am Samstag vor Heiligabend offiziell die Kooperation mit dem Erstligisten Bergischer HC verkündet worden, die dem Handball-Standort am Höhenberg nach dem drohenden Aus im Oktober endlich wieder eine langfristige Perspektive gibt. Dann folgte am zweiten Weihnachtstag der so wichtige Heimsieg im Westderby gegen TuSEM Essen, der die Chancen im Kampf um den Klassenverbleib deutlich verbessert hat.