Nach Rücktritt von Marcos Martinez : Ein neuer Präsident für den SC Grimlinghausen

Grimlinghausen Ungewöhnliche Amtsübernahme von Bernd Ramakers. Er wurde nicht bei der Mitgliederversammlung gewählt, sondern sein Vorgänger stellte sein Amt zur Verfügung.

Denn eigentlich hatte der Verein den Wechsel an der Spitze schon von langer Hand vorbereitet und in diesen Tagen wären die Wahlmänner der einzelnen Abteilungen zusammengekommen, um den Präsidenten zu bestimmen. Doch wegen der Corona-Pandemie musste auch beim SC die Mitgliederversammlung verschoben werden. Weil die langfristigen Planungen des Vereins aber auf eine Staffelübergabe an der Spitze ausgerichtet waren, beschloss das Präsidium einvernehmlich, dass Marcos Martinez zurücktritt und so den Weg für Bernd Ramakers freimacht. „Es ist für den Verein die beste Möglichkeit, sich zukunftsorientiert aufzustellen. Mit Bernd Ramakers an der Spitze werden wir als Verein und Ortsteil in Neuss noch besser gehört“, erklärte Martinez, „meine Aufgabe bestand darin, den Verein aus einer andauernden Führungskrise zu holen und eine langfristige Perspektive mit den richtigen Menschen zu geben.“