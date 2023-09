Floorball-Bundesliga Ein knüppelharter Doppelspieltag für die DJK Holzbüttgen

Leichter wird es indes auch am Wochenende nicht. Ganz im Gegenteil sogar: Der Doppelspieltag beginnt am Samstag (18 Uhr) in der Sporthalle der Havelland-Grundschule mit der Partie bei den Berlin Rockets und endet am Sonntag (13 Uhr) in der Stadtparkhalle mit dem Match gegen den MFBC Leipzig. Obwohl die Kaarster in der vergangenen Saison alle drei Duelle mit den Rockets gewonnen hatten – darunter auch der 12:10-Sieg im Spiel um Platz drei in der Liga –, reisen die Schützlinge von Trainer Joel Heine als Außenseiter an die Spree. Ohne ihre Nationalspieler Nils Hofferbert (Schweden), Niklas Bröker und Torben Kleinhans (legen eine Pause ein) steckt die neuformierte Mannschaft noch in der Findungsphase. Am guten Willen mangelt es immerhin nicht. „Wir sind entschlossen zu beweisen, dass wir auch in dieser Saison zur Spitze der Liga gehören“, sagt der österreichische Nationalspieler Martin Krametter.