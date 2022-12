Fußball-Landesliga Ein Hattrick als Derby-Empfehlung

Unabhängig von seinen Toren war der Sieg für die Kapellener ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Im letzten Match vor der Winterpause müssen sie zum Derby bei Holzheimer SG, die aktuell nur drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten steht. Im Hinspiel musste der SCK eine schmerzliche 1:2-Niederlage einstecken, am Freitag (20 Uhr), wollen er den Schwung aus dem 4:0-Sieg jedoch mitnehmen. „Nach neun Punkten aus den letzten vier Spieltagen gehen wir natürlich mit breiter Brust ins Derby, da wir auch wissen, dass die Tabelle in so einem Spiel keine große Bedeutung hat. Beide Mannschaften wollen das Duell gewinnen, auch wir sind heiß“, betont Mäker. Mit einem Sieg könnte der SC Kapellen bis auf zwei Punkte an Holzheim heranrücken. „Die Qualität im Kader ist ohne Frage da. Neben den Verletzungen hat uns oft auch das Spielglück gefehlt. Wir wissen aber, dass wir Holzheim schlagen können. Und wenn ich wieder treffen könnte, wäre das natürlich ein weiteres Highlight“, sagt Nils Mäker.