3. Tischtennis-Bundesliga Ein hartes Stück Arbeit für Holzbüttgen

Zu Beginn in den Doppeln sorgten Jessica Wirdemann und Jana Vollmert mit einem 3:0-Erfolg gegen Olufunke/Stoffregen für einen gelungenen Auftakt. Dabei waren die einzelnen Sätze alles andere als deutlich. Die ersten beiden Durchgänge entschieden die Kaarsterinnen mit zwei Bällen Unterschied für sich. Im dritten Durchgang wurde es nach hoher Führung auch noch einmal spannend, ehe das DJK-Duo den Satz mit 11:8 für sich entschied. Noch enger verlief das Doppel am Nebentisch, das erst im fünften Durchgang einen Sieger fand. Martyna Dziadkowiec und Karlijn van Lierop lagen mit 2:1-Sätzen vorne und mussten dann den vierten Satz in der Verlängerung (10:12) abgeben. Im fünften Satz spitzte sich der Kampf dann zu. Beim Stand von 7:8 unterlief van Lierop ein Fehlaufschlag, der Satz ging dann mit 9:11 verloren. Im Anschluss trumpfte Abwehrspezialistin Jessica Wirdemann auf. Sie behielt gegen die Angriffsspielerin Chiara Steenbuck fast immer die Ruhe, hatte dann meistens auch nach sehr langen Ballwechseln die Nase vorn und entschied die Partie ohne Probleme und ohne Satzverlust mit 11:4, 11:7 und 11:8 für sich. Martyna Dziadkowiec traf parallel auf die mehrfache nigerianische Olympiateilnehmerin Olufunke Oshonaike. Nach verlorenem ersten Satz (7:11) kämpfte sich Dziadkowiec immer besser in die Partie, gewann den zweiten Satz mit 19:17 in der Verlängerung, übernahm dann mehr und mehr die Initiative und führte nach 11:6 im dritten Durchgang bereits mit 8:5 im vierten Satz, ehe Oshonaike noch einmal zurückkam und sich mit 11:9 den Satz noch holte. Im Entscheidungssatz entwickelte sich dann ein Duell auf Messers Schneide, das Martyna Dziadkowiec knapp mit 12:10 für sich entschied.