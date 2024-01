Ringen Ein ganz und gar ungewöhnlicher Unterstützer

So aber lernte er nach und nach die in der Stadionhalle aktiven Ringer kennen. Und weil ihm der Ansatz, „so viel wie möglich auf Eigengewächse zu setzen“, gefiel, „sich wie andere Vereine in der Bundesliga eine Mannschaft zusammenzukaufen, ist nicht mein Weg“, reifte in ihm der Entschluss, sich auch in Neuss zu engagieren. „Nicht als Sponsor, das Wort gefällt mir nicht.“ Geschäftliche Interessen, darauf legt er großen Wert, verfolge er nämlich ausdrücklich nicht. „Ich möchte hier nur als Freund und Unterstützer auftreten.“ Viel habe das, räumt er ein, natürlich mit Fatih Cinar zu tun, mit dem ihn mittlerweile eine echte Freundschaft verbinde. „Er verbreitet Aufbruchstimmung. Es passt halt einfach“ Und darum könne er sich gut vorstellen, sich über diese Saison hinaus in Neuss zu engagieren.