2. Handball-Bundesliga Ein ganz bitterer Abend für Bayer Dormagen

Eigentlich wollten die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen nach dem missratenen Start ins neue Handballjahr mit der enttäuschenden Niederlage in Vinnhorst am Freitagabend im Heimspiel gegen den HSC Coburg eine Reaktion zeigen. Das gelang angesichts einer deutlichen 25:33 (12:16)-Niederlage allerdings nicht. Wobei für die Dormagener so ziemlich alles schiefging, was nur schiefgehen konnte. Die ohnehin schon blutjunge Truppe startete nicht nur mit schmerzlichen Ausfällen in die Partie, sondern verlor auch noch im Spielverlauf zwei ihrer erfahrensten Akteure mit schweren Verletzungen. Das sorgte offenbar ebenso für Verunsicherung wie in der ersten Hälfte die eine oder andere Entscheidung der Unparteiischen, Heimschiedsrichter waren die beiden ganz sicher nicht. Unter dem Strich kam einfach zu viel zusammen, um gegen die abgezockten und körperlich deutlich überlegenen Gäste etwas Zählbares holen zu können.