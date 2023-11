Bundesliga Ein fantastischer Ringerabend mit dem KSK Konkordia in Neuss

Dass der Aufsteiger jedoch gut daran tut, weiter jeden nur möglichen Punkt einzusammeln, machten die Ergebnisse des Wochenendes deutlich. So gewannen die Wölfe aus Köllerbach beim Spitzenreiter in Heilbronn schon an der Waage mit 40:0, weil die Red Devils nicht mindestens neun Kämpfer auf die Matte zu schicken vermochten: Im Schwergewicht (130 kg) stellten die Gastgeber erst gar keinen Ringer und in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm trat Abdolmohamad Papi mit Übergewicht an. Neuer Spitzenreiter ist der ASV Mainz 88. Allerdings kam der Deutsche Meister gegen das Kellerkind TuS Adelhausen, vor Wochenfrist noch mit einer 4:20-Peite vor heimischem Publikum gegen Neuss unangenehm auffällig geworden, selbst nicht über ein enttäuschendes 16:16-Unentschieden hinaus.