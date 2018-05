Lokalsport : Ein Abwurf verhindert zweiten Derby-Sieg

Grevenbroich Im ersten Umlauf fehlerfrei, muss sich Gilbert Tillmann im Stechen des 89. Deutschen Springderbys nur Matthew Simpson geschlagen geben.

Diese Szene wird in die Derby-Geschichte eingehen: Während Sandra Auffarth mit ihrem Pferd La Vista als dritte und letzte Reiterin im Stechen den schwersten Springparcours der Welt in Angriff nimmt, verfolgen Gilbert Tillmann und Matthew Simpson den Ritt auf einem kleinen Monitor - der Brite vor Aufregung schwitzend, der Grevenbroicher mit versteinerter Miene.

Der Vorjahreszweite weiß: Er kann dieses 89. Deutsche Springderby in Hamburg-Kleinflottbek nicht mehr gewinnen. Ein Abwurf, den er sich mit seinem Holsteiner Wallach Claus-Dieter am Buschoxer leistet, kostet den 36-Jährigen die Chance auf den zweiten Derbysieg nach 2013, als er mit dem inzwischen legendären Hello Max gewann. Zudem hat er mit 53,62 Sekunden die bis dahin langsamste Zeit aller drei Finalisten.

Info Die Ergebnisse des 89. Deutschen Spring-Derbys Ergebnis des Stechens: 1. Matthew Sampson (Großbritannien) mit Gloria 0 Fehlerpunkte, 50,53 Sekunden 2. Gilbert Tillmann (RC Gut Neuhaus Grevenbroich) mit Claus Dieter 4 Fehlerpunkte, 53,62 3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit La Vista 8 Fehlerpunkte 46,41 Weiter platziert: 4. Benjamin Wulschner (Passin) mit Bangkok Girl 4/157,13 5. Holly Smith (Großbritannien) mit Old Joker 4/ 158,99 6. Gerald Nothdurft (Moringen) mit Amazing 4/170,03 Erster Umlauf: 1. Sandra Auffarth mit La Vista 2. Matthew Sampson mit Gloria 3. Gilbert Tillmann mit Claus-Dieter alle 0 Fehlerpunkte 30 Reiter im Finale, davon 23 im Ziel

Als dann Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth, die ihr erstes Spring-Derby reitet, an den Eisenbahnschranken zwei Mal patzt, gibt es für Matthew Simpson kein Halten mehr: Der 27-Jährige, ebenfalls Debütant in Klein-Flottbek, reißt den nach wie vor versteinerten Tillmann an der Schulter, rennt dann wild jubelnd Richtung Abreiteplatz - er hat bei seinem ersten Start sein erstes Derby in Deutschland gewonnen, nachdem er zuvor schon bei dessen britischem Pendant in Hickstead siegreich gewesen war.



Doch weil im Deutschen Fernsehen - die ARD widmete der schwersten Springprüfung der Welt gestern genau 40 Minuten Sendezeit - nur Sieger zählen, bleibt Gilbert Tillmann stumm. Matthew Sampson darf ausführlich über seinen Siegesritt erzählen, Sandra Auffarth als Drittplatzierte wird ebenso ausführlich interviewt - von Gilbert Tillmann nimmt niemand Notiz. Nicht einmal sein Null-Fehler-Ritt aus dem ersten Umlauf - der erste von dreien am gestrigen Nachmittag, der insgesamt 153. in der Geschichte des Deutschen Springderbys - wird in der ARD gezeigt.

Dafür kommt Gilbert Tillmann dann im Telefonat mit unserer Redaktion zu Wort. Und steckt dabei in einem Zwiespalt der Gefühle: "Natürlich bin ich super zufrieden, unsere Leistung war mehr als zufriedenstellend", sagt er mit Blick auf seinen Holsteiner Wallach, "doch wenn man zwei Mal hintereinander Zweiter wird, ist das auch ein bisschen schade." Und schiebt die Frage nach, die ihn auf dem Nachhauseweg beschäftigen wird: "Wie oft bekommst du noch mal so eine Chance, das Derby zu gewinnen?"

Doch mit den Plätzen 7 (2015), 6 (2016), 4 (2011), 2 (2017, 2018) und dem Sieg von 2013 ist er der erfolgreichste deutsche Derby-Reiter dieses Jahrzehnts. Immerhin 24.000 der insgesamt 120.000 Euro an Prämien darf Gilbert Tillmann mit nach Hause nehmen. Und die Gewissheit, dass sie ihn dort feiern werden, als hätte er erneut gewonnen - es fehlte ja nur ein Sprung.

(NGZ)