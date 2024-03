2. Handball-Bundesliga Ein Abschied aus Dormagen mit vielen Emotionen

Nicht nach Dormagen und auch nicht wie kurzzeitig spekuliert zum Bergischen HC, aber immerhin in die Region wird Kentin Mahé zurückkehren. Denn was die Gerüchteküche schon seit geraumer Zeit vermeldete, ist nun amtlich: Der Franzose, der am Höhenberg das Handballspielen lernte und zum Profi wurde, wird ab dem Sommer das Trikot des VfL Gummersbach tragen. Damit kehrt der 32-Jährige zu jenem Klub zurück, dessen Trikot er 2011 als erstes nach seinen elf Handball-Jahren beim TSV Bayer Dormagen überstreifte. „Für mich ist der Weg zurück nach Deutschland definitiv der richtige. Ich freue mich auf die kommende Challenge und es macht mich stolz, als Familienvater und erfahrenerer Mann und Sportler mit meiner Familie zurück nach Gummersbach zu kommen,“ sagte der Olympiasieger und zweifache Weltmeister, der mit Frankreich auch den Titel bei den Europameisterschaften im Januar in Deutschland gewann. Und er kündigt an: „Wir haben einiges vor mit dem VfL. Ich bin überglücklich, ein Teil dieser Geschichte sein zu können, die den VfL hoffentlich wieder dahin führt, wo er meiner Meinung nach hingehört.“ Wahrscheinlich wird er dann auch wieder häufiger im Rhein-Kreis Neuss zu sehen sein, schließlich kommt seiner Frau aus Korschenbroich. Entsprechend gibt es viele familiäre und freundschaftliche Bande. Ganz abgesehen davon, dass Kentin Mahé auch den TSV nicht vergessen hat. Er beteiligte sich sogar an der Rettungsaktion im vergangenen Herbst, nachdem die Dormagener in eine finanzielle Schieflage geraten waren. Volker Koch