Fußball Eigengewächs bringt Kleinenbroich Erfolg zurück

Trotz der starken Ergebnisse seit Hartungs Übernahme muss die Teutonia weiter zittern. Als Schlusslicht beträgt der Abstand auf das rettende Ufer noch drei Punkte. „Wir hatten in dieser Saison auch mit Spiel- und Verletzungspech zu kämpfen. Jetzt ist es wichtig, dass wir in den nächsten Wochen an unseren Leistungen anknüpfen“, sagt Hartung. Für die Winterpause hat sich der neue Trainer bereits taktische und spielerische Änderungen ausgedacht. Aktuell liegt der Fokus jedoch auf der Einstellung der Mannschaft. „Wir haben ein junges Team, was sich noch einspielen muss. Dafür braucht es Zeit, weshalb wir jetzt nur mit Willen und Kampfbereitschaft weiterkommen“, meint er. Einen Leistungsdruck verspürt er jedoch nicht, wofür er die offene Kommunikation im Verein verantwortlich macht. „Der Vorstand bietet der Mannschaft immer die Unterstützung an. Wir sind offen und ehrlich zueinander und versuchen, gemeinsam den Klassenerhalt zu erreichen“, erklärt Frederic Hartung.