Radsport Edelhelfer von Tadej Pogacar startet bei der Tour de Neuss

Um so bemerkenswerter findet es Markus Fothen, dass der Neuss-Sieger von 2018 und 2022, der schon als Jugendlicher auf der Kaiser-Friedrich-Straße an der Startlinie stand und sich heiße Duelle mit einem gewissen Nils Schomber lieferte, ihm sein erneutes Erscheinen fest versprochen hat. „Das spricht für die Qualität und den Stellenwert unseres Rennens,“ sagt der Vorster, der selbst 2006, in dem Jahr, in dem er seine erste Tour de France bestritt, die Tour de Neuss gewann. Auch die für die Fahrer so wichtige Freigabe durch seinen Teamchef hat Politt bereits in der Tasche. Einen Strich durch die Rechnung könnte ihm da höchstens der Bundestrainer machen, denn zwei Tage nach der Tour de Neuss wird in Paris das Olympische Feuer entzündet. Da das Straßenrennen der Männer aber erst eine Woche später (3. August) auf dem olympischen Zeitplan steht, bleibt Nils noch Zeit genug, sich zu regenerieren – so viel, dass er auch noch einen Start bei seinem „Heimrennen“ in Hürth zwei Tage nach der Tour de Neuss ins Auge fasst.