2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen trennt sich von Trainer Dusko Bilanovic

Dormagen Der vorletzte Tabellenplatz nach der Hinrunde ist dem Deutsch-Serben zum Verhängnis geworden. Die Verantwortlichen am Höhenberg wollen für die Rückrunde einen Neuanfang und setzen bei Bilanovics Nachfolge auf eine interne Lösung.

Handball-Zweitligist TSV Bayer Dormagen hat noch vor dem Beginn der Vorbereitung auf die restliche Saison am Montag auf die schwache Hinrunde reagiert. Der Verein trennte sich von Trainer Dusko Bilanovic (50), der das Jahr mit seiner Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit in akuter Abstiegsgefahr beendet hatte. Seine Aufgaben übernimmt ab sofort der bisherige Co-Trainer Peer Pütz. Ihm zur Seite stehen weiter Torwarttrainer Joachim Kurth und Athletiktrainer Nicolas Brandt. Hinzu kommt Handball-Fachmann Walter Haase, der seine Expertise bislang im sogenannten Kompetenzteam der Dormagener eingebracht hat. Er soll als Sportlicher Leiter näher an die Mannschaft heranrücken als bisher.

„Die Trennung tut mir persönlich leid, gerade auch weil Dusko Bilanovic wesentlichen Anteil daran hatte, dass wir uns in der 2. Bundesliga etablieren konnten“, wird Handball-Geschäftsführer Björn Barthel in einer Mitteillung des Vereins zitiert. „Unter Berücksichtigung aller Aspekte müssen wir nun jedoch feststellen, dass die Basis für eine weitere, erfolgversprechende gemeinsame Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist.“ Der Deutsche-Serbe Dusko Bilanovic hatte ziemlich genau vor drei Jahren seinen Job beim TSV Bayer angetreten. Eigentlich sollte er erst im Sommer 2019 Trainer in Dormagen werden, war dann aber auch vor Beginn der Rückrunden-Vorbereitung für den glücklosen Uli Kriebel installiert worden. Er führte die Mannschaft zunächst zum Klassenerhalt und leitete dann einen kontinuierlichen Aufwärtstrend ein. Die wegen Corona abgebrochen Saison 2019/2020 beendete Dormagen auf Platz zehn, die vergangene Spielzeit auf Rang sieben. Im Zuge dieser Entwicklung wurde sein Vertrag sogar vorzeitig bis 2023 verlängert. In der laufenden Zweitliga-Runde wurde Dormagen von einem fast schon unheimlichen Verletzungspech heimgesucht, so dass auch zentrale Stützen der Mannschaft wie Alexander Senden und Ian Hüter dauerhaft nicht zur Verfügung standen. Die Dormagener kämpften zwar meist tapfer gegen ihre missliche Lage an, holten aber letztlich zu wenig Punkte. Tiefpunkt war das letzte Spiel des Jahres am zweiten Weihnachtstag im Kellerduell beim Tabellenletzten TuS Ferndorf. Drei Tage zuvor hatte der TSV noch daheim beim Überraschungssieg gegen Aufstiegsanwärter Nordhorn eine Gala-Vorstellung abgeliefert, um dann mit derselben Mannschaft in Ferndorf nach einer ganz schwachen Vorstellung mit 22:25 zu unterliegen.