Tennis : Herren des SV Rosellen schaffen den Durchmarsch

Zehn Jahre gibt es jetzt die Herrenmannschaft der SV Rosellen. Und just zum runden Geburtstag gelang der Durchmarsch in die Bezirksklasse A. Doch mit diesem Erfolg will sich das Team noch nicht zufrieden geben.

(NGZ) Ein besseres Geschenk hätte sich die erste Herrenmannschaft der Tennisabteilung des SV Rosellen zum zehnjährigen Bestehen nicht machen können. Überraschend gelang dem Team um Kapitän Lennart Meier nach dem erstmaligen Bezirksklasse-B-Aufstieg im vergangenen Jahr der direkte Durchmarsch in die Bezirksklasse A. Mit Siegen gegen SW Neuss (7:2), den TC Stadtpark Fischeln (6:3), den Uedesheimer TV (9:0) und GW Neuss (8:1) sicherte sich das Team am Ende den zweiten Tabellenplatz hinter Meister CTC Krefeld. Gegen den hatten die Rosellener am zweiten Spieltag in einer umkämpften Partie lediglich mit 4:5 verloren. Eine wichtige Rolle für den Erfolg der Rosellener spielte wie in den vergangenen Jahren der Teamgeist: In den fünf Saisonpartien kamen insgesamt elf Akteure zum Einsatz, die allesamt Punkte zum Aufstieg beitragen konnten. Die meisten Spieler kennen sich seit den Anfangstagen in der Jugend und sind seitdem zusammengeblieben. Dies wird sich auch im nächsten Jahr nicht ändern, wenn in der höheren Spielklasse noch größere Herausforderungen auf die Mannschaft warten. Der Weg des Teams, so viel gilt in Rosellen als sicher, ist noch lange nicht zu Ende.