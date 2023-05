Fußball-Landesliga Duell der Landesliga-Toptorjäger steigt in Holzheim

Eine bärenstarke Rückrunde, unter anderem mit einem Sieg gegen Primus Büderich, wird der Holzheimer SG den dritten Platz in der Abschlusstabelle bescheren. Daran wird auch der letzte Spieltag nichts ändern, egal wie das Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen die VSF Amern ausgeht. Doch klar ist auch, dass die Niederlagen in Hilden (0:5) und am vergangenen Sonntag in Fischeln (4:5) drohen, die ansonsten starken Vorstellungen etwas zu verwässern – selbst wenn sie unter extrem schlechten personellen Voraussetzungen zustande kamen.