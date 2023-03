Skaterhockey-Bundesliga Das Duell der Giganten in Kaarst

Gegenüber der vergangenen Saison, in der die Seidenstädter im Play-off-Halbfinale in zwei Spielen an den Adlern gescheitert waren, hat sich bei den Gästen einiges im personellen Bereich verändert. So ist der aus Duisburg gewechselte Nationalspieler Pascal Rüwald neu im Kader, aus Köln kam Nico Böckels zurück. Die Kaarster können auf die zuletzt erkrankten Moritz Otten und Tim-Niklas Wolff bauen. War das Duo in Düsseldorf noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, so stehen die beiden Nationalstürmer nun wieder voll im Training. Auch Tim Dohmen ist wieder fit. „Allerdings kommt es nicht nur auf eine starke Offensive an“, mahnt Georg Otten. „Gerade gegen spielstarke Gegner wird die Abwehrarbeit eine wichtige Rolle spielen. Ein geblockter Schuss, der nicht ins Tor geht, ist genauso viel wert wie ein schön herausgespielter Treffer.“