Reitsport : Dückershof knüft an große Tradition an

Dückershof knüft an große Tradition an

Holzbüttgen Reitertage des RV Jan von Werth Holzbüttgen bestechen mit internationalem Flair und Springsport auf hohem Niveau.

Am Wochenende setzte der RV Jan von Werth Holzbüttgen auf dem Dückershof seine große Turniertradition fort. Das Team rund um Anlagen-Chef Norbert Dückers stellte ein hochwertiges Springturnier auf die Beine – als hätte es die acht Jahre Turnierpause nicht gegeben. Scheinbar nahtlos knüpfte der Verein an das Niveau seiner Veranstaltungen bis 2011 an.

Drei Tage gaben sich bekannte Springreiter aus der Region und sogar internationale Gäste auf dem Dückershof die Zügel in die Hand. Besonders ein Name ließ Szenekenner aufhorchen: William Whitaker, Spross der weitverzweigten britischen Springsport-Familie und Neffe der Legenden Michael und John Whitaker. Der 29-Jährige ist international hoch erfolgreich, gewann bereits Weltcup-Etappen. Während es ihn im Winter nach Wellington in Florida zieht, ist er derzeit auf der Reitanlage der Familie Stormanns in Eschweiler beheimatet – und fand darum den Weg auf den Dückershof. Der prominente Besuch mischte sich völlig unspektakulär unter die heimischen Reiter, die sich von den Erfolgen Whitakers im Parcours nicht beeindrucken ließen.