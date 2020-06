Tennis : 100 Fans dürfen Struff und Co. zusehen

Tritt ab Dienstag zur Vorrunde der DTB German Pro Series an der Neusser Jahnstraße an: Jan-Lennard Struff. Foto: dpa Foto: dpa/Manu Fernandez

Neuss Am Dienstag startet die Vorrunde der „DTB German Pro Series“ auf der Anlage des Tennisclubs Blau-Weiss Neuss. Die Spiele von Daviscup-Held Jan-Lennard Struff gibt es im Live-Stream – und für einige auch an der Jahnstraße zu sehen.

Von Volker Koch

In Corona-Zeiten muss man mit Ankündigungen vorsichtig umgehen, sie können in ein paar Stunden bereits überholt sein. Deshalb der Hinweis: Stand Freitag (17 Uhr) geht der Tennis-Club Blau-Weiss Neuss davon aus, dass er ab Dienstag Zuschauer auf seiner Anlage an der Jahnstraße begrüßen darf.

Dann startet dort ab 10 Uhr die Vorrunde der „DTB German Pro Series“, einer Turnierserie, die der Deutsche Tennisbund (DTB) aufgrund des „Lockdowns“ aller ATP-Turniere kurzfristig ins Leben gerufen hat, um seinen Profis Spielpraxis und ein bisschen Geld zu verschaffen: Die Sieger der Finalrunden bei Männern und Frauen erhalten ein Preisgeld von jeweils 8000 Euro, vorher sind pro Woche maximal 4000 Euro zu verdienen.

Info Matches werden im Livestream übertragen Live im Internet Die Spiele der DTB German Pro Series werden live und on-demand im Internet übertragen. Offizieller und exklusiver Streaming-Partner ist der Tennis Channel Deutschland. „Wir werden erstklassige Bilder von spannenden Matches produzieren und den deutschen Fans hochwertigen Livesport bieten,“ verspricht Andy Reif. Mit dem Code „DTB2FREE“ können Tennisfans das Angebot auf www.tennischannel.com zwei Monate lang kostenlos testen Live vor Ort Stand Freitag geht BW-Vorsitzender Abraam Savvidis davon aus, dass täglich bis zu 100 Zuschauer auf die Anlage gelassen werden können: „Wir werden in Kürze eine Online-Plattform für den Vorverkauf auf unserer Internetseite www.bwneuss.de starten“

32 Spieler – der an Nummer zwei gesetzte Dominik Koepfer musste seine Teilnahme kurzfristig absagen – und 24 Spielerinnen nahmen das Angebot dankend an. In Neuss muss sich der Top-Gesetzte Jan-Lennard Struff, auf Platz 34 der Weltrangliste der zur Zeit zweitbeste deutsche Tennisprofi, mit Mats Moraing (ATP 263), Peter Heller (ATP 408) und Youngster Benito Sanchez Martinez (ITF Juniors 114) auseinandersetzen. In der Parallelgruppe treffen an der Jahnstraße Oscar Otte, Julian Lenz, Max Wiskandt und Kai Wehnelt aufeinander.

In beiden Gruppen wird von Dienstag bis Donnerstag (Fronleichnam) nach dem Modus Jeder gegen Jeden gespielt, am Freitag erfolgen dann die Überkreuz-Endspiele beider Gruppen. Die beiden Gruppenersten erreichen die Zwischenrunde, von denen eine vom 24. bis 27. Juni wiederum in Neuss ausgetragen wird. Das Halbfinale beginnt am 9. Juli in Büderich, das Finale steht vom 21. bis 24. Juli beim TC Großhesselohe in München auf dem Programm.