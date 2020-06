Tennis : Favoriten setzen sich an der Jahnstraße relativ glatt durch

Julian Lenz gelang am Donnerstag mit dem 6:3, 6:2 über Max Wiskandt der erste Sieg beim Turnier in Neuss. Foto: BW Neuss Foto: BW Neuss

Neuss Der zweite Turniertag der DTB german Pro Series auf der Anlage des TC Blau-Weiss Neuss verlief ohne große Überraschungen

Von Volker Koch

Der zweite Turniertag der DTB german Pro Series auf der Anlage des TC Blau-Weiss Neuss verlief ohne große Überraschungen. Die Favoriten setzten sich in den vier Gruppenspielen durch, wobei sich der an eins gesetzte Jan-Lennard Struff schwerer tat als erwartet. Gegen Peter Heller, auf der Weltrangliste an Position 408 geführt, der am Vortag glatt mit 1:6, 0:6 gegen den kurzfristig für den verletzten Mats Moraing ins Feld gerückten Mats Rosenkranz verloren hatte, benötigte der Daviscup-Spieler immerhin 75 Minuten, ehe er mit einem 6:3, 6:4-Sieg den Center-Court verließ.

Am heutigen Donnerstag kann Struff mit einem Sieg über Mats Rosenkranz den Einzug ins „Endspiel“ am Freitagnachmittag und damit das Vordringen in die Zwischenrunde perfekt machen, die Partie soll um 14 Uhr beginnen. Rosenkranz feierte mit dem 4:6, 6:0, 6:1 über Benito Sanchez-Martinez ebenfalls seinen zweiten Sieg und könnte mit einem Erfolg über Struff seinerseits das Finale gegen den Erstplatzierten der anderen Gruppe erreichen. In dieser Gruppe ist allein Oscar Otte noch ungeschlagen.

Der 26-Jährige setzte sich glatt mit 6:2, 6:1 gegen Kai Wehnelt durch, dem am Vortag mit seinem Sieg über Julian Lenz die erste Überraschung an der Jahnstraße gelungen war. In der Form der ersten beiden Turniertage dürfte der Kölner auch für Jan-Lennard Struff eine harte Nuss darstellen. Um das „Endspiel“ am Freitag zu erreichen, muss er sich allerdings am Donnerstag gegen Julian Lenz durchsetzen. Der revanchierte sich gestern mit einem 6:3, 6:2-Sieg über Max Wiskandt für die Niederlage vom Vortag.