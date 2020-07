Tennis : Tennis: Zwei aus „Neusser Gruppe“ stehen im Finale

Neuss Zwei Tennisprofis, die sich in Vor- und Zwischenrunde in Neuss durchsetzten, stehen im Finale der DTB German Men’s Series, das vom 21. bis 24. Juni beim TC Großhesselohe ausgetragen wird

Zwei Tennisprofis, die sich in Vor- und Zwischenrunde in Neuss durchsetzten, stehen im Finale der DTB German Men’s Series, das vom 21. bis 24. Juni beim TC Großhesselohe ausgetragen wird: Yannick Hanfmann und Oscar Otte treffen dann auf Maximilian Marterer und Cedrik-Marcel Stebe. Das Quartett beendete das Halbfinale in Büderich auf den Plätzen eins und zwei ihrer jeweiligen Gruppen. Im Endspiel setzte sich Hanfmann mit 6:2, 6:2 gegen Otte durch, das Spiel um Platz drei gewann Marterer mit 6:3, 6:2 gegen Lucar Gerch, der den verletzten Stebe vertrat.