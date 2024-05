Tischtennis Drive-Turnier in Holzbüttgen sucht noch Jugendspieler

Los geht es mit dem Turnier bereits heute Abend mit der Damen/Herren-C-Klasse (bis 3100 Punkte). Höhepunkt ist am Sonntag (15 Uhr) die A-Klasse (bis 4000 Punkte), zu der sowohl hochspielende Damen als auch Herren gemeldet haben. Aus der 3. Liga der Damen sind zum Beispiel Hannah Schönau (1922 QTTR-Punkte) und Stephanie Hoffmann (1869) vom TTC GW Fritzdorf dabei. Höchst eingestufter Akteur von den Herren ist Yannic Lennertz (2107) vom TTC BW Brühl Vochem. Auch Janos Pigerl (1930) vom NRW-Ligisten TTC BW Grevenbroich hat bereits gemeldet. Gespielt werden zunächst zwei Einzel. Steht es nach den Einzeln unentschieden, entscheidet ein Doppel. In der A-Klasse und in der Jugendklasse gibt es noch freie Plätze. Die Meldungen sind online oder per Mail an djk.holzbuettgen.tischtennis@gmail.com zu richten. Eine Meldung ist bis 30 Minuten vor dem Start der Turnierklasse auch noch vor Ort möglich, solange die Konkurrenz nicht ausgebucht ist. Pro Konkurrenz sind maximal 32 Teams zugelassen.