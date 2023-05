Skaterhockey-Bundesliga Drittes Heimspiel in Folge für die Crash Eagles

Georg Otten kennt die Lage natürlich, darum fordert der in dieser Saison als Co-Trainer auf die Bank zurückgekehrte Vorsitzende volle Konzentration auf das am Samstag in der Stadtparkhalle um 14 Uhr angepfiffene Duell mit den Bissendorfer Panthern. Was ihn vor dem dritten Heimspiel in Folge allerdings besorgt umtreibt: „Wir haben keine guten Erinnerungen an die Panther.“ Im Meisterjahr unterlagen die Eagles den kampfstarken Niedersachsen gleich zweimal – mit 2:7 an der Pestalozzistraße und mit 7:12 in Wedemark. Was das für die Partie am Samstag heißt, ist für Otten daher klar: „Wir müssen diese Bilanz unbedingt verbessern.“ Was helfen könnte: Die Gäste haben in dieser Spielzeit noch keine Bäume ausgerissen. Weil vor allem in der Fremde bislang gar nichts ging – die sieben Pluspunkte fielen den Panthers allesamt daheim ins Maul –, ist Bissendorf Vorletzter. Otten ist trotzdem auf der Hut, denn fast alle Niederlagen waren knapp und die Eagles müssen auf einige Stammkräfte verzichten, füllen den Kader darum mit den Nachwuchskräften Max Drücker (im Tor), Bennet Otten, Dean Jacobs und Nico Scholten auf.