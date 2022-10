Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich holt sich in Bonn dritten Sieg in Folge

TV Korschenbroich holt sich in Bonn dritten Sieg in Folge

KORSCHENBROICH Große Erleichterung herrschte beim TVK darüber, die schwere Auswärtshürde in der ehemaligen Bundeshauptstadt erfolgreich genommen zu haben. Am Ende gab es einen hart erkämpften Sieg.

In einer hart umkämpften Partie gewann der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich beim TSV Bonn rrh. mit 36:33 (19:16). Nach der Auftaktniederlage gegen Ratingen war das der dritte Sieg in Folge, womit die Gäste sich in der Spitzengruppe etabliert haben. „Bonn ist eine sehr unangenehm zu spielende Mannschaft und gerade vor heimischem Publikum sehr stark“, so Korschenbroichs Trainer Gilbert Lansen.

Einen besonders starken Auftritt legten die Gäste im Angriff hin. Sie waren extrem ballsicher, leisteten sich kaum technische Fehler und unterbanden damit die Tempogegenstöße der Hausherren, zumal auch das Rücklaufverhalten an diesem Tag sehr gut war. Sogar beide Torhüter konnten sich in die Torschützenliste eintragen. Felix Krüger traf in 21. Minute zum 14:11 und Mika Schoolmeesters in der 48. Minute zum 29:26. „Unsere Abwehr war eigentlich auch richtig gut, was man bei 33 Gegentore eher nicht vermutet“, betonte Lansen. „Wir haben es leider erneut versäumt, obwohl häufiger ein beruhigender Vorsprung vorhanden war, das Spiel vorzeitig für uns zu entscheiden. Allerdings muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment machen, denn sie hat sich auch bei engen Zwischenständen nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Selbst als Maximilian Eugler nach seiner dritten Zeitstrafe in der 48. Minute vorzeitig vom Feld musste, ließ sich der TVK nicht aus dem Rhythmus bringen.