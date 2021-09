Reitsport : Großes Dressurturnier mit Sahnehäubchen

Rhein-Kreis Auf Gut Altwahlscheid in Uedesheim erhält Romy Allard vom Förderkreis Dressur Neuss für zehn eingebrachte Siege das Goldenes Reitabzeichen.

Nun ist also wieder das Gut Altwahlscheid am Zug. Der große Vorteil: Die Familie Tolles und Edda Hupertz sind ein eingespieltes Team, die Anlage in Uedesheim ist über die Jahre fast zu einem zweiten Zuhause für den Förderkreis Dressur geworden. Die Vorsitzende: „Aufgrund der guten Organisation und der optimalen Bedingungen erfreut sich die Veranstaltung regelmäßig einer sehr großen Nachfrage. Auch dieses Turnier war praktisch wieder sofort ausgebucht.“ Los geht es am Samstag mit den Dressurprüfungen auf A-, L- und M* Niveau. Das Highlight am Abend ist natürlich die Verleihung des Goldenen Reitabzeichens an die erst 19-jährige Romy Allard, die ebenfalls für den Förderkreis Dressur Neuss startet. „Ich bin unendlich dankbar, dass ich einen solchen Erfolg mit einem so tollen Pferd und der Unterstützung meiner Familie erreicht habe“, sagt die junge Reiterin. Die Bedingungen hatte sie mit ihrem zehnten Sieg bereits im November 2020 erfüllt. Wegen der Corona-Situation musste sie danach allerdings fast ein Jahr auf den großen Moment warten, freut sich aber jetzt umso mehr, dass sie die Auszeichnung im heimischen Reitstall entgegennehmen darf.