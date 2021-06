Dressurturnier auf Gut Altwahlscheid : Reitsport ist aus der Corona-Pause zurück

Neuss Das erste Turnier für Dressur-Amateure fand nach vielen Monaten auf dem Gut Altwahlscheid statt. Das „Heimspiel“ nutzten die Amazonen vom ausrichtenden Verein. Sie waren besonders erfolgreich.

Den Auftakt lieferte sie in der M* mit Quintus Solar und ihrem eigenen Rosario mit den Plätzen zwei und drei. Sie musste sich nur knapp der siegreichen Romina Hubernagel (ZRFV Hattingen) mit Sommermaid geschlagen geben. In der S* ging dann ein lang gehegter Traum der Gastgeberin Sarah-Lena Tolles in Erfüllung. Obwohl sie bereits vielfach in Prüfungen der schweren Klasse starke Platzierungen erreichen konnte, durfte sie noch nie eine goldene Schleife mit nach Hause nehmen. Dieses Mal war es dann soweit, sie siegte in der S* mit Dancing Soulmate vor Kollegin Carola Timpe (mit Freddy Frinton) und Charline Wetzler (RV Scherpenseel) mit Dresscode. Und auch in der abschließenden S** (Inter I) waren die heimischen Amazonen erfolgreich. So platzierte sich Sarah Tolles mit First Date auf Rang zwei nur hauchdünn geschlagen von Antonia Scheren (FK Dressur Neuss) mit Farella. Auf Rang drei platzierte sich erneut Carola Timpe mit Freddy Frinton. Klar, dass es im Anschluss an das Turnier viele glückliche Gesichter auf dem Gut Altwahlscheid gab.