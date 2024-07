Dressurtalent aus Grevenbroich Mit neuem Pony zu Doppel-Gold bei der EM

Ganz stark geriet auch der Auftritt in der Einzelaufgabe, wo sie die Richtergruppe derart überzeugte, dass die ihr mit 75,595 die Höchstnote des Feldes verpasste. Da war es locker zu verschmerzen, dass es in der Kür gar nicht gut lief, weil sich Chilly Morning von zu lauter Musik aus dem Konzept bringen ließ. Bei so viel Erfolg hat sich auch Frederic Tillmann damit arrangiert, dass seine Tochter ihm nicht in Sachen Springreiten nacheifert: „Als sie noch klein war, hätte ich das manchmal schon gerne gesehen. Aber wenn sie jetzt so abgeht, ist das schon eine tolle Sache. Schließlich gilt sie als eines der größten Talente in Deutschland.“