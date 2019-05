Reiten : Uedesheim erlebt Turnierpremiere

Platz genug: Die Reithalle auf Gut Altwahlscheid in Uedesheim ist mit 27x72 Metern größer ist als die meisten im Umkreis. Foto: Förderkreis Dressur Neuss

Uedesheim Dressurreiter aus ganz Nordrhein-Westfalen messen sich auf Gut Altwahlscheid.

Erst vor einem Jahr wurde die Reitanlage Gut Altwahlscheid in Neuss-Uedesheim eröffnet. Jetzt steht die Turnierpremiere an. Am Samstag und Sonntag messen sich dort Dressurreiter aus ganz NRW – unter der Regie des Förderkreis Dressur Neuss, der seit 2018 seinen „Vereinssitz“ auf der Anlage der Familie Tolles hat.