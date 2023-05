Reiten Dressurklassiker steigt in Grefrath

Neben traditionell zahlreichen Teilnehmern aus dem Rheinland lockt das Reitspektakel auch aktive aus den angrenzenden Bundesländern an. Neben drei Dressurprüfungen der Klasse S bis zum Zwei-Sterne-Niveau stehen in diesem Jahr erstmals seit 2019 wieder Sichtungsprüfungen zu den HKM-Bundeschampionaten im ostwestfälischen Warendorf Ende August/Anfang September auf dem Programm. Beim Wettbewerb des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei treten die besten Nachwuchspferde und -ponys in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit gegeneinander an. In den Klassen L und M geht es am Sonntag um die begehrten Tickets für Warendorf. Sportlicher Höhepunkt des Turniers ist die Dressurprüfung in der Klasse S, die als Kür unter Flutlicht am Freitagabend ausgetragen wird.