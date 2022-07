Reitsport : Sommermärchen auf dem Klitzenhof

Postkartenmotiv: Das Dressur- und Springturnier auf dem Klitzenhof in Büttgen weiß auch mit seiner Atmosphäre zu punkten. Foto: Jasmin Metzner

Büttgen Dressur- und Springturnier des PSV Klitzenhof auf der Reitanlage der Familie Brammen in Büttgen zieht das Publikum in seinen Bann.

Ausgeschrieben war es als Dressur- und Springturnier, doch auf der Reitanlage der Familie Brammen in Büttgen feierte der PSV Klitzenhof sein ganz persönliches Sommermärchen. „Besonders zu Kür, dem abendlichen Highlight am Sonntag, füllte sich die Tribüne trotz der hohen Temperaturen enorm“, stellte die im Verein als Pressewartin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Maria-Elena Jülich strahlend fest.

Drei Jungpferdeprüfungen gaben dem sportlichen Spektakel auf dem Klitzenhof von Beginn an den richtigen Drive. Bei sehr guten Bedingungen schaffte Matthias Gering vom RFV Hubertus Anrath-Neersen auf Standing Ovation V (A* und A**) und Alba Junior (L*) das „Triple“. Ein Doppelsieg gelang Emma Krämer vom RV Torfgrafen Bergerhof in Gohr-Broich mit ihren Pferden D‘lncanto und Donatario in den anschließenden Stilspringen der Klasse A*. Das Mannschaftspringen gewann die Equipe des RC Gut Neuhaus.

Info Ergebnisse vom Turnier auf dem Klitzenhof Preis der Sparkasse Neuss, Dressurprüfung Kl.M-Kür** 1. Antonia Kramer (RFV Hubertus Anrath-Neersen) Dimacci, Wertote 16,3; 2. Luca Elina Gartmann (PSV Klitzenhof) Quaters Diamond 2, 15,7; 3. Katja-Christina Sommer (RV St. Johannes Waat) Lancelot, 15,5; 4. Malin-Elisa Zumbrägel (RFC Hubertus Anrath-Neersen) Silberlöwe 3, 15,1; 5. Isabell Müller-Neuhaus (St. Martinus-Beltinghoven) Dolce Luna, 15,0; 6. Martin Sander (PSV Klitzenhof) Downtow; Kathrin Thelen (RFV Hüls) Cosmic Dancer, beide 14,2; 8. Hannah Kroker (Förderkreis Dressur Neuss) Tantoni Frascati, 13,8; 9. Benita Kronig (RFV Ziethen) Shadow of Royal Diamond, 13,3; 10. Sarah Prof. Dr. Hosell (RC Heidgesberg-Mönchengladbach) ittle Rouletto, 13,0 Preis der KÜS Prüfstelle Esser, Rommerskirchen, Punktespringprüfung Kl.S* 1. Celine Dahlmann (RC Gut Neuhaus) Costalino, 62,80 Skunden; 2. Natalie Destree-Kradepohl (RFC Jan von Werth Jülich) Borrada, 64,26; 3. Chantal Bleilevens (RFV Heinsberg) Isabella Mail, alle 65 Punkte, 64,88; 4. Nina Oertel-Speis (ZRFV Wickrath) Dyllen, 71,28; 5. Natalie Destree-Kradepohl, Dubidu, beide 63 Punkte, 71,76

Am zweiten Tag sorgten 133 Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden in fünf Prüfungen für Kurzweil und guten Reitsport. Das M*-Springen entschied Robin Kronenberg (RV Uedesheim-Stüttgen) mit Cambella für sich, das S*-Springen um den Große Preis vom Klitzenhof fand in Celine Dahlmann (RC Gut Neuhaus) mit Costalino eine würdige Siegerin. Danach waren erst mal fleißige Hände gefragt. Nach dem Aufbau des Dressurvierecks mit seinen Richterzelten und Blumengebinden schienen die vorangegangenen Springen Lichtjahre entfernt, der Platz erinnerte Maria Jülich nun „fast schon ein bisschen an die großen Turniere in Deutschland ...“

In vier Prüfungen stellten sich 93 Paare der Konkurrenz – alleine im Großen Preis vom Klitzenhof, der zum ersten Mal als S*-Dressur ausgetragen wurde, waren es 26. Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand am Ende Elena Kröll (RFV von Bredow Wetten) mit ihrem braunen Wallach Levino H und 72,689 Prozent. Die besten Zehn sicherten sich einen Startplatz in der Kür am Abend. „Die extra dafür errichtete Beschallung und Tontechnik sorgte für optimale Klänge, und so verzauberte jedes einzelne Paar die Zuschauer mit seinem Tanz zur Musik“, schwärmte Maria Jülich.