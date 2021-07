Reitsport : Reitfreunde auf dem Klitzenhof trotzen Tief Bernd

Auch Jonas Sander hat für das Dressur- und Springturnier des PSV Klitzenhof in Büttgen gemeldet. Foto: Jasmin Metzner

Kaarst Dressur- und Springturnier auf der Anlage der Familie Brammen in Büttgen am Wochenende meldet Rekord-Nennzahlen. Für die nötige Sicherheit sorgen konkrete Hygienemaßnahmen.

(sit) Das hatte sich Daniel Gartmann so schön ausgemalt: „Niedrige Corona-Zahlen, die Einschränkungen werden mit bestimmten Hygienemaßnahmen gelockert und es kommt ein Stück Normalität zurück.“ Genau die richtige Zeit, befand der Vorsitzende des PSV Klitzenhof vollkommen zu Recht, um auf der Reitanlage Klitzenhof der Familie Brammen mit der vierten Auflage des Dressur- und Springturniers in Büttgen die Sommerferien zu veredeln.

Doch dann brach das Tief Bernd über Deutschland herein – mit Regen, Regen und noch mehr Regen. Der soll sich zwar bis Freitag, pünktlich zum Turnierbeginn um 7.30 Uhr, verzogen haben, dürfte bis dahin aber genug Schaden angerichtet haben. Nicht auf der Anlage, beruhigt die im Verein für die Pressearbeit zuständige Maria Jülich. „Der Platz wird zwar im Moment gut beregnet, verträgt das allerdings gut. Und das Abreiten ist ja in der Halle möglich.“ Was ihr und den vielen ehrenamtlich tätigen Kräften „ein bisschen Sorge macht“, ist die Parksituation auf der vom Dauerregen sicherlich aufgeweichten Wiese. „Das wird sportlich ...“ Ihrer guten Stimmung kann das trübe Wetter freilich gar nichts anhaben. „Bis jetzt sind wir immer noch entspannt“, versicherte sie am Mittwoch. „Klar, der Regen macht uns traurig, schließlich haben wir so viel Arbeit in dieses Turnier gesteckt, aber zur Not haben wir einen großen Trecker.“ Und Gartmann verspricht: „Wir ziehen das durch!“

Zum Sportlichen: Los geht es am Freitagmorgen mit den Jungpferdeprüfungen in Dressur und Springen. Am Samstag ab 7.30 Uhr satteln die Springreiter ihre Pferde. Highlight ist der „Große Preis vom Klitzenhof“ am Abend (18.45 Uhr), eine Punktespringprüfung Kl. S* mit Joker. Der Sonntag beginnt um 8 Uhr und steht ganz im Zeichen der Dressur, deren Wettbewerbe ab 14 Uhr ihrem Höhepunkt entgegenstreben. Die besten Zehn der Dressurprüfung Kl M* qualifizieren sich für das M**-Kür-Finale, in dem sie ab 17.30 Uhr „mit ihren Musik-Küren viele Zuschauer verzaubern werden“, hofft Gartmann.

Äußerst positiv stimmt ihn auch: „Die Nennzahlen und das Interesse an unserem Turnier sind so hoch wie noch nie. So werden an den drei Tagen insgesamt mehr als 800 Reiter mit ihren Pferden zum Klitzenhof kommen.“ Wetterbedingte Absagen gab es keine. „Alle sind froh, dass auch für die Amateurreiter wieder was geht“, vermutet Maria Jülich: „Darum hält die Leute auch das Wetter nicht auf.“ Zudem, fügt Gartmann zufrieden hinzu, habe sich die Veranstaltung in den vergangenen Jahren einfach bewährt, „konnte mit guter Organisation und guten Bedingungen punkten. So etwas spricht sich natürlich herum.“ Als verantwortungsbewusster Gastgeber weist er ausdrücklich auf die Vorsichtsmaßnahmen und konkreten Hygienebestimmungen hin. „So müssen sich alle Besucher und Reiter vor Betreten der Anlage per Luca-App registrieren. Sitzplätze sind mit Sicherheitsabständen ausgewiesen und eine Maskenpflicht herrscht drinnen überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Auch für die Gastronomie gelten strikte Regeln. Gartmann erklärt: „Entgegen des nachhaltigen Konzepts der ersten Turniere des PSV Klitzenhof setzen wir teilweise auf Einweggeschirr. Und alle Getränke werden ausschließlich aus Flaschen ausgeschenkt.“