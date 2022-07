Reitsport : Sommerspektakel auf dem Klitzenhof

Pferdewirtschaftsmeister Martin Sander hat wieder für das Turnier auf dem Klitzenhof gemeldet. Foto: Jasmin Metzner

Kaarst Für das dreitägige Dressur- und Springturnier auf der Reitanlage der Familie Brammen in Büttgen (Weilerhöfe) liegen 600 Nennungen vor.

Ein kurzer Blick zurück: Vor einem Jahr war die Idee hinter dem Dressur- und Springturnier des PSV Klitzenhof auf der Anlage der Familie Brammen in Büttgen, Vereinsmitgliedern, Reitern und Zuschauern nach Monaten des coronabedingten Lockdowns wieder etwas Leichtigkeit und Normalität zurückzubringen. Als am Tag vor der ersten Prüfung jedoch die Bilder von der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal in den Nachrichten auftauchten, war auf den Weilerhöfen allen klar, dass nun nur noch Solidarität half. Im Nu kam eine Summe von 1300 Euro zusammen, die über die Aktion Lichtblicke in Zusammenarbeit mit News 89.4 die betroffenen Menschen erreichte.

Normal ist zwar auch in diesem Sommer nichts in der Welt, doch „auf dem Klitzenhof ist alles vorbereitet“, verspricht Vereinsvorsitzender Daniel Gartmann. Mehr als 600 Nennungen und insgesamt 14 Prüfungen sorgen bis Sonntag für das volle Programm Spring- und Dressursport. Den Anfang machen am Freitag ab 11 Uhr die Springpferdeprüfungen auf A*-, A**- und L*-Niveau. Das in Büttgen zum ersten Mal auszutragende Mannschaftsspringen lockt ab 19 Uhr auf die Anlage.

Info Sommerturnier auf dem Klitzenhof in Büttgen Erster Startschuss Freitag, 11 Uhr: Springpferdeprüfung Kl. A* Letzter Startschuss Sonntag, 18 Uhr: Dressurprüfung Kl. M - Kür** Prüfungen Dressurprüfungen bis Klasse S* Dressurprüfung Klasse M** Kür Springprüfungen bis Klasse S* Springpferdeprüfungen Klasse A* bis L Mannschaftsspringen Parcours-Chefs Andre Bahners, Stephan Tölchert

Auch am Samstag regiert auf dem Klitzenhof der Springsport. Auf dem Turnierplan stehen sieben Prüfungen, von der Klasse A* bis S*, mit über 300 Nennungen. Der Große Preis vom Klitzenhof, ein S*-Springen, rundet das Wettkampfprogramm am späten Nachmittag ab.

Der Sonntag gehört beim Sommerturnier schließlich traditionell der Dressur. Erstmals findet auch hier eine Prüfung auf S-Niveau statt. „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr eine Prüfung auf S-Niveau anbieten zu können“, sagt Petra Brammen, Stallbesitzerin und 2. Vorsitzende des PSV Klitzenhof. Action gibt es allerdings schon am frühen Morgen (8 Uhr) mit einer Dressurprüfung der Klasse M*, die gleichzeitig als Qualifikation zur M**-Kür ausgeschrieben ist. Die besten zehn Reiter und Reiterinnen können sich hier das Startrecht für die Kür am Sonntagabend ab 18 Uhr sichern.