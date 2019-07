Pferdesport : Zum Abschied von Coragioso fließen Tränen

Neuss Romy Allard und Frederic Tillmann entscheiden Turnier-Höhepunkte auf dem Hilgershof für sich.

Besonders hart traf es die Dressurreiter, die am Samstagabend zur Flutlichtkür um den Prix St. Georges antraten. „Trotz des unentschlossenen Wetters sind uns die Zuschauer treu geblieben,“ sagte Annette Mohr aus dem Vorstand des Reit- und Fahrvereins. Zehn Paare hatten sich für diese Prüfung der Klasse S* qualifiziert, und wie schon am Vortag im St. Georg Spezial* drückte Romy Allard der Konkurrenz ihren Stempel auf. Am Freitag setzte sich die für den Förderkreis Dressur Neuss startende Zonserin mit ihrer Stute Summer Rose OLD mit 71,382 Prozentpunkten deutlich vor Alissa Reisch (Neuss-Grefrather RC, 66,992) mit Franka M und Luca Sophia Collin (RG Buchholzhof Mülheim) auf Descolari (66,870) durch. Am Samstag triumphierten Romy Allard und Summer Rose OLD erneut, diesmal mit 76,708 Prozentpunkten vor Luca Sophia Collin, deren Hengst Descolari vor einem Jahr noch im Stall von Isabell Werth stand und sich mit ihr für das Finale im Burg-Pokal qualifizierte. Platz drei ging an Jochen Bender (Mülheim an der Ruhr) mit FS Las Vegas, der es auf 72,250 Prozentpunkte brachte.