Leichtathletik : Dreikönigen-Cross des TVJ Kapellen erneut abgesagt

Kapellen Wie schon im Vorjahr hat der TV Jahn Kapellen die für den 9. Januar vorgesehene 28. Auflage des Dreikönigen-Crosslaufs gestrichen.

(sit) Ein Déjà-vu von der unangenehmen Art. Vor etwas mehr als einem Jahr hieß es in einer Pressemitteilung des TV Jahn Kapellen mit Blick auf die im Jupp-Breuer-Stadion geplante 28. Auflage des Dreikönigen-Crosslaufs: „Wir beugen uns Covid-19 und müssen den Umfang der abgesagten Sport-Veranstaltungen im Rhein-Kreis Neuss erweitern.“ Verbunden mit dem optimistischen Zusatz: „Bleibt gesund! Wir freuen uns auf Euch in 2022.“ Doch daraus wird nichts, denn der 1979 zum ersten Mal veranstaltete und im neuen Jahr für den 9. Januar vorgesehene Crosslauf des TV Jahn fällt wiederum aus. Diesmal schreibt der Verein: „Aufgrund der aktuellen Situation in Sachen Covid-19 und der unvorhersehbaren Entwicklung hat sich die Abteilung Leichtathletik zur erneuten Absage entschieden. Bleibt gesund & und auf ein Neues in 2023!“