Fußball-Landesliga : Drei weitere Neue für Holzheim

Jan Rakow (l.) wechselt zur Holzheimer SG. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Holzheim Die HSG schraubt kräftig am Kader für die nächste Saison in der Fußball-Landesliga. Die Zugänge fünf bis sieben stehen fest, darunter Jan Rakow von SW Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Lange musste Fußball-Landesligist Holzheimer SG seine sportliche Zukunft zweigleisg planen, weil wegen der zahlreichen Absteiger bis weit in die Rückrunde hinein nicht klar war, ob der Weg nicht vielleicht doch zurück in die Beziksliga führen würde. Doch dieses Szenario ist dank etlicher starker Auftritte und einer entsprechenden Punktausbeute (44 Zähler, aktuell Platz vieri in der Tabelle) mittlwerweile vom Tisch. Da fällt die Kadergestaltung für die nächste Saison deutlich leichter, vor dem spielfreien Pfingstwochenende präsentieren die Holzheimer drei weitere Zugänge.

Die Zusagen von all seinen aktuellen Leistungsträgern für die nächste Saison hatte sich HSG-Coach Hamid Derarkhshan schon zu einem Zeitpunkt eingeholt, als der Klassenverbleib noch nicht klar war und hatte dies als entsprechend starkes Zeichen für die Zukunft gewertet. Pfunde, mit denen der Verein offenbar bei seinen Wunschspielern wuchern konnte, denn schon im April konnten in Malte Boermans (SW Düsseldorf), Christos Papas, Dustin Orlean (beide Rather SV) und Torwart Tim Müller (SC West) als erste externe Zugänge vermeldet werden – eine interessante Mischung aus erfahrenen und überaus talentierten Spielern.

Das gilt auch für die drei nächsten Neuen, die sich den Holzheimern anschließen. Jede Menge Erfahrung bringt Jan Rakow mit, obwohl er erst 24 Jahre alt ist. Er kommt ebenfalls vom Ligakonkurrenten SW Düsseldorf, der inzwischen als Absteiger feststeht, hat bereits über 140 Spiele in der Landesliga bestritten und ist im defensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar. In die Kategorie Perspektivspieler fällt Jannick Michalsky. Der schnelle Außenbahnspieler ist 19 Jahre alt und kickt derzeit noch für den stark abstiegsbedrohten Bezirksligisten SV Uedesheim, für den er in 16 Partien sechs Tore erzielte. „Ein weiteres Talent aus der Umgebung, den wir gerne bei seiner sportlichen Entwicklung begleiten wollen“, erklärt Willi Kollenbroich, bei der HSG für die Pressearbeit zuständig. Vom alter her zwischen Michalsky und Rakow fällt Onurcan Yazgili. Der 22-Jährige ist in der Jugend unter anderem bei Alemannia Aachen groß geworden und spielt derzeit beim Mittelrhein-Bezirksligisten Jugendsport Wenau. Mit vier Toren in 13 Spielen trug er dazu bei, dass sein Team auf Platz vier steht und schon lange keinerlei Abstiegssorgen mehr hat. Er gilt als technisch versierter und dynamischer Offensivspieler, der von den Holzheimern flexibel auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden kann.