Handball : Im Handball dreht sich das Personalkarussel

Ronny Rogawska wechselt aus Korschenbroich nach Mönchengladbach. Foto: Michael Jäger

Rhein-Kreis Köster bleibt, Löfström und Thomas verlassen Dormagen. Rogawska wird Trainer in Mönchengladbach.

Eigentlich ist ja EM-Pause im Handball (auch wenn der Spielbetrieb unterhalb der Zweiten Liga weiterläuft). Bewegung ist aber auch so genug in der Szene – es ist die hohe Zeit der Vereinswechsel. Im Rhein-Kreis dreht sich das Personalkarussel im Moment besonders schnell, und daran ist nicht nur die Insolvenz der Rhein Vikings und deren Abmeldung vom Spielbetrieb schuld. Eine Übersicht:



Julian Köster Der Junioren-Vizeweltmeister bleibt eine weitere Saison beim TSV Bayer Dormagen. „Und darüber freuen wir uns sehr,“ sagt Handball-Geschäftsführer Björn Barthel. Denn Köster (20), von Co-Bundestrainer Erik Wudtke im Interview mit der „Handball-Woche“ gerade als einer „von drei, vier Spielern (auf der Mittelposition), die das Zeug für die A-Mannschaft haben“, gelobt, stand bei etlichen Erstligisten auf der Wunschliste. Da nimmt Barthel es auch in Kauf, dass Köster „nur“ einen Ein-Jahresvertrag unterschrieben hat.

Eloy Morante Maldonado Dass der ehemalige Junioren-Nationalspieler den TSV Bayer Dormagen verlässt, war klar. Jetzt steht auch fest, mit welchem Ziel: Der 21-Jährige wechselt zum Liga-Konkurrenten TuSEM Essen. Das habe, sagt Barthel, nichts damit zu tun, dass dort Bayers Jugend-Koordinator Jamal Naji zur neuen Saison Nachfolger von Jaron Siewert auf der Trainerbank wird. „Eloy hat uns schon im November mitgeteilt, dass er nach fünf Jahren in Dormagen etwas Neues probieren möchte. Erst danach ist die Wahl auf Essen gefallen,“ stellt Barthel klar.



Carl Löfström Der Kreisläufer verlässt den TSV Bayer am Saisonende aus dem laufenden Vertrag heraus. Grund ist der Wunsch des 27-Jährigen, näher an Freundin und Familie im heimischen Göteborg zu sein. Das kann ihm aus geographischen und fährtechnischen Gründen der VfL Lübeck-Schwartau bieten. „Wir haben uns mit Schwartau über die Wechselmodalitäten geeinigt,“ sagt Barthel nach Abschluss der Gespräche mit dem neuen VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer.

Heider Thomas schließt sich ebenfalls dem Oberligisten an. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Heider Thomas Dass der Dormagener Abwehrhüne am Saisonende sportlich kürzer treten möchte, hatte er schon bei der Vertragsverlängerung vor einem Jahr angekündigt. Sein Jura-Studium hat der 31-Jährige nun mit der Promotion abgeschlossen, ganz aufhören möchte er trotz vieler Verletzungspausen aber nicht. Also schließt sich der gebürtige Dülkener dem Oberligisten TV 1848 Mönchengladbach an, der künftig vom Ex-Korschenbroicher Ronny Rogawska trainiert wird. „Ich muss dieser intakten Dormagener Mannschaft ein dickes Kompliment machen,“ sagt Thomas, „es macht einfach Spaß, in diesem Team zu spielen und ich hätte mir vorstellen können, dies noch mehrere Jahre zu machen.“ Aller Voraussicht nach trifft er in Mönchengladbach demnächst auf zwei alte Kumpels: Niklas Weis und Dennis Aust sollen dem Vernehmen nach aus der Konkursmasse der Rhein Vikings zum TV 1848 wechseln – mit dem Linkshänder-Duo spielte Heider Thomas bereits beim TuS Ferndorf, beim Neusser HV und bei den Rhein Vikings zusammen.

Carl Löfström möchte näher an seiner schwedischen Heimat leben. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Ronny Rogawska Dass der Däne sich nicht auf Dauer mit dem Job des Jugendkoordinators beim TV Korschenbroich begnügen würde, war abzusehen. Ein Wechsel nach Mönchengladbach lag nahe, denn allzu viele Handballklubs rund um seinen Wohnort Korschenbroich gibt es nicht. Und der einstige Rivale des TVK liebäugelt als Tabellenzweiter noch mit dem Aufstieg in die Regionalliga, hat aber vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein.

Julian Köster hat seinen Vertrag verlängert. Foto: Heinz J. Zaunbrecher