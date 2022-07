Weltmeisterschaft in Kairo : Drei Säbelfechterinnen erreichen bei WM die K.o.-Runde

Dormagen Larissa Eifler (TSV Bayer Dormagen), Lisa Gette und Julika Funke (beide FC Würth Künzelsau) erreichen in Ägypten die Medaillenrunde am Mittwoch.

Diesen Schwung nahmen die Säbelfechterinnen des DFB am Sonntag mit in ihr Qualifikationsturnier um den Einzug in die Hauptrunde am Mittwoch: Larissa Eifler (TSV Bayer Dormagen), Lisa Gette und Julika Funke (beide FC Würth Künzelsau) überstanden den Cut, nur Léa Krüger schied aus. Dabei war die auch in Ägypten von Physiotherapeut Timo Wloch (Therapiezentrum Dormagen) betreute 26-Jährige nach so gut wie ausgeheilter Verletzung am Oberschenkel ebenso wie Eifler und Gette mit drei Siegen aus den sechs Pool-Gefechten gekommen. In der Direktausscheidung zog sie nach einem Freilos in Runde eins jedoch im Duell mit der US-Amerikanerin Tatiana Nazlymov mit 6:15 den Kürzeren. „Sie ist schon sehr enttäuscht“, sagte Bundestrainer Dan Costache, der sich bei den Kämpfen der Athletensprecherin des Deutschen Fechter-Bundes an der Planche von Matyas Szabo, für den am Montag wie für Raoul Bonah, Lorenz Kempf (alle Dormagen) und Frederic Kindler (Eislingen) die Medaillenrunde auf dem Program steht, vertreten ließ. Viel besser lief es für ihre Vereinskollegin Larissa Eifler. Die U23-Europameisterin und Nummer 57 der Setzliste behauptetet sich in der zweiten Qualifikationsrunde mit 15:11 gegen Elisabeth Tartakovsky (USA) und trifft im Tableau der besten 64 nun auf die in Ägypten an Position 40 gesetzte Kanadierin Gabriella Page.