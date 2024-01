Ringen Drei Podestplätze für den AC Ückerath

Die Bilanz des AC Ückerath bei den Ladies Open in Heusweiler kann sich sehen lassen. Der Klub nahm am Wochenende mit 13 Ringerinnen, zwei Trainern und zwei Betreuern an den Saarland-Meisterschaften teil. Zurück kam der AC Ückerath mit drei Podestplätzen und weiteren guten Platzierungen.