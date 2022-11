Schwimmen : Drei Medaillen für die SG Neuss bei der Kurzbahn-DM

Tobias van Aggelen holte sich einen Titel. Foto: NSV

Neuss Bei den Schwimm-Titelkämpfen in Wuppertal konnten Aktive aus der Quirinusstadt ganz vorne mitmischen. Es fielen auch etliche Bestzeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Stevens

Insgesamt 17 Aktive waren für die SG Neuss bei Deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen in Wuppertal am Start, es wurden etliche neue persönliche Bestzeiten der Schwimmerinnen und Schwimmer aufgestellt. Herausragend waren aus Neusser Sicht eine Gold- und zwei Bronzemedaillen. Dabei war Tobias van Aggelen (2004) erneut einer der Leistungsträger. Er schwamm in der offenen Klasse über 200 Meter Freistil zum Titel. Mit einer Zeit von 1:45,58 Minuten erreichte er eine neue persönliche Bestzeit und stellte zugleich einen neuen Vereinsrekord auf.

Auch über die 200 Meter Lagen schwamm van Aggelen zu einer Medaille: In 1:58,11 Minuten sicherte er sich in Best- und Vereinsrekordzeit Bronze hinter Ramon Klenz von der Sport-Union Neckarsulm und Jeremias Pock von der SG Mittelfranken. NSV-Vorsitzender Siegfried Willecke sagte über van Aggelen: „Mit seinen außergewöhnlichen Leistungen ist Tobias in der deutschen Spitze angekommen.“ Vereinskamerad Silas Büssing (2005) erreichte im Finale über 200 Meter Rücken in der offenen Klasse in 1:59,92 Minuten Platz fünf. In der gleichzeitig vergebenen EYOF-Wertung für die Jahrgänge, die im nächsten Jahr zur Junioren-EM fahren können, erreichte er damit die Bronzemedaille.