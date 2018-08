Drei Kreisvertreter starten im Niederrheinpokal

Rhein-Kreis Der VfL, die Holzheimer SG und die DJK Novesia spielen am Sonntag im Fußball-Niederrheinpokal. Alle drei Kreisvertreter sind dabei Außenseiter.

Der Ball rollt wieder: Mit der ersten Runde des Niederrheinpokals endet am Sonntag die fußballfreie Zeit im Rhein-Kreis, eine Woche, bevor der Spielbetrieb in der Landes- und Bezirksliga beginnt. Wenn Jüchen, Holzheim oder gar die DJK Novesia in Runde zwei einziehen wollen, müssen sie allerdings für Überraschungen sorgen.