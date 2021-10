Leichtathletik in Dormagen : Herbert E. Müller holt mit 91 die nächsten DM-Titel

Dormagen Mit Blick auf seine Zeiten war der Senioren-Leichtathlet aus den Reihen des TSV Bayer Dormagen nicht zufrieden mit seinen Auftritten bei den nationalen Titelkämpfen. Doch ein Blick auf die internationale Konkurrenz relativiert den Leistungsabfall.

„Kunststück, wenn fast gar keine Konkurrenz mehr da ist. Aber es geht mir weniger um die Zahl der Goldmedaillen als um eine möglichst gute Leistung“, meinte Müller mit Blick auf seine Ausbeute in Baunatal in der Altersklasse M90. Was deutlich zu erkennen ist: Müllers Zeiten haben sich im Vergleich zu 2020 klar verschlechtert. Bei seinem Sieg über 100 Meter, wo er in Wolfgang Reuter immerhin einen früheren Weltklasse-Athleten hinter sich ließ, kam er nach 20,12 Sekunden ins Ziel. Bei einem Wettkampf 2020 in Neuss hatte er die Strecke noch in 18,88 Sekunden absolviert. Auch bei den Erfolgen über 200 Meter in 42,79 Sekunden (40,16) und über 400 Meter in 1:53,82 Minuten (1:37,14) ging es langsamer zu. „Die Ursachen dafür sind der biologische Alterungsprozess, der coronabedingte Trainingsausfall und verschiedene gesundheitliche Probleme“, erklärte Müller. Mut macht ihm allerdings der Blick auf die internationale Konkurrenz, die offenbar mit ähnliche Problemen zu kämpfen hat. In der Weltjahresbestenliste nimmt der Bayer-Athlet die Ränge eins (400 Meter), zwei (200 Meter) und drei (100 Meter) ein.