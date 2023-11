Schwimmen Drei DM-Medaillen gehen nach Neuss

In toller Verfassung präsentierte sich auch Cara Vogt (Jahrgang 2008). Sie holte sich nicht nur die Silbermedaille über die 50 Meter Schmetterling in 27,26 Sekunden, sie verbesserte an den vier Wettkampftagen insgesamt sechs Vereinsrekorde. Zum Beispiel im Vorlauf über 100 Schmetterling in 1:03,55 Minuten. Und im Nachwuchs-Finale pulverisierte sie den morgens aufgestellten Vereinsrekord in 1:02,72 Minuten, was zu Platz neun reichte. Einen NSV-Rekord knackt auch Antonia Klöcker über die 100 Meter Rücken in 1:04,34 Minuten. Einen starken Auftritt hatte auch Fabian Mager, der sich über 50 Meter Rücken in 26,06 Sekunden für das Nachwuchsfinale qualifizierte, wo er dann nachmittags 26,19 Sekunden schwamm.