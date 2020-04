Kreissportbund : Lizenzverlängerung ohne Fortbildung

Rhein-Kreis DOSB beschließt während der Corona-Krise Sonderregelung

(sit) Covid-19 und seine Folgen setzen Sportvereine und deren Übungsleiter unter Stress. Neben existenziellen Sorgen und Nöten ist auch das Thema Lizenzverlängerung durchaus ein wichtiges Thema, denn der Aus- und Fortbildungsbetrieb ist auf jeden Fall noch bis zum ersten Mai-Wochenende ausgesetzt. Zahlreiche Lehrgänge wurden bereits abgesagt oder verschoben. Darauf hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nun reagiert. Sollte eine Lizenz in diesem Jahr gar nicht mehr verlängert werden können, kommt eine Ausnahmeregelung zum Tragen. Der DOSB ermöglicht dem Landessportbund und seinen Sportbünden als Ausbildungsträger während der Corona-Krise bei Bedarf die Anwendung folgende Sonderregelung: Lizenzen in Lizenzträgerschaft des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, die bis 31. Dezember 2020 ungültig werden, sind auch ohne absolvierte Fortbildung um ein zusätzliches Jahr ab dem Tag des letzten Gültigkeitstages zu verlängern. „Die Vorgehensweise bei Lizenzen von Fachverbänden oder weiteren externen Organisation muss bei der entsprechenden Institution in Erfahrung gebracht werden“, sagt Jonas Biskamp, Sportreferent des Kreissportbundes Neuss. Weitere Auskünfte gibt es bei Petra Maak: 02181 601-4086 und bei Neda Pistoia: 02181 601-5206.